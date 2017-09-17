آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » ‏مستشفى الجامعة الأميركية بحاجة لدم AB+ للمريضة سندي نجم‏⁦‪

‏مستشفى الجامعة الأميركية بحاجة لدم AB+ للمريضة سندي نجم‏⁦‪

Posted by on September 17, 2017 0 Comment

‏مستشفى الجامعة الأميركية بحاجة ماسة لدم من فئة AB+ للمريضة سندي نجم‏⁦‪ أخبار قد تهمكعاجل: الجامعة العربية تعلن حزب الله مجموعة “ارهابية”ضبط سفينة أسلحة متجهة إلى لبنان من تركيامستشفى سان جورج عجلتون بحاجة ماسة لدم من فئة AB+بعض اسماء الناجحين لدورة دركي متمرن في قوى الامن الداخلي‏نداء انساني: مستشفى Bellevue بحاجة ماسة إلى دم من […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com