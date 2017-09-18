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  إقليم كردستان العراق.. لماذا تخشاه تركيا وإيران؟

Posted by on September 18, 2017 0 Comment

تتجه أنظار العالم في الوقت الحالي نحو الاستفتاء المنتظر إجراؤه بشأن انفصال إقليم كردستان العراق عن دولة العراق وإعلانه كدولة مستقلة، والذي من المنتظر أن يجرى في الـ25 من سبتمبر الجاري، وسط ضغوط ورفض دوليين لإيقاف هذا الاستفتاء. وأطلق فؤاد معصوم، الرئيس العراقي، مبادرة للحوار بين الأطراف المتنازعة بشكل سياسي من أجل التوصل إلى حل […] أقراء المزيد من المصدر

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