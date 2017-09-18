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اصابة امرأة اثر اشكال تخلله اطلاق نار في الكيال بعلبك

Posted by on September 18, 2017 0 Comment

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن اصابة إمرأة من آل رعد بطلق ناري في عنقها، في الكيال – بعلبك، اثر اشكال بين الاقارب تخلله اطلاق نار. وتم نقلهاالى مستشفى “دار الامل” للعلاج وحالتها مستقرة. أخبار قد تهمكالأمن العام: توقيف سوري لإنتمائه الى داعش والقتال ضد الجيششعبة المعلومات توقف عصابة نشل وسرقة من داخل محلات […] أقراء المزيد من المصدر

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