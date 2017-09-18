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الاستمرار بالتحدي من قبل السلطة سيخلق المزيد من التشنج.. محفوض: ما يجري مع اهالي المنصورية وعين سعادة معيب

Posted by on September 18, 2017 0 Comment

اعتبر رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض في تصريح انه “من المعيب جدا ما يحصل مع أهالي المنصورية وعين سعادة على مستوى قضية تركيب خطوط التوتر العالي “. ورأى ” ان الاستمرار بالتحدي من قبل السلطة سيخلق المزيد من التشنج فحذار قهر الناس لأن صوتهم هو صوت وجع وخوف”.. وختم :” ان ما يجري استفزاز […] أقراء المزيد من المصدر

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