الاستمرار بالتحدي من قبل السلطة سيخلق المزيد من التشنج.. محفوض: ما يجري مع اهالي المنصورية وعين سعادة معيب

اعتبر رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض في تصريح انه “من المعيب جدا ما يحصل مع أهالي المنصورية وعين سعادة على مستوى قضية تركيب خطوط التوتر العالي “. ورأى ” ان الاستمرار بالتحدي من قبل السلطة سيخلق المزيد من التشنج فحذار قهر الناس لأن صوتهم هو صوت وجع وخوف”.. وختم :” ان ما يجري استفزاز […] أقراء المزيد من المصدر