اعتبر رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض في تصريح انه “من المعيب جدا ما يحصل مع أهالي المنصورية وعين سعادة على مستوى قضية تركيب خطوط التوتر العالي “. ورأى ” ان الاستمرار بالتحدي من قبل السلطة سيخلق المزيد من التشنج فحذار قهر الناس لأن صوتهم هو صوت وجع وخوف”.. وختم :” ان ما يجري استفزاز […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » الاستمرار بالتحدي من قبل السلطة سيخلق المزيد من التشنج.. محفوض: ما يجري مع اهالي المنصورية وعين سعادة معيب
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