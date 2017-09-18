الكورد المقيمون في لبنان يعلنون عن دعمهم لإجراء استفتاء كوردستان

يتسابق الاكراد المقيمون في أنحاء العالم إلى إحياء المهرجانات والاحتفالات الداعمة لاستفتاء استقلال كوردستان، والمقرر إجراؤه في يوم 25 أيلول/سبتمبر الجاري. هذا واقام الاكراد المقيمون في لبنان، احتفالية داعمة لاستفتاء استقلال إقليم كوردستان في العاصمة بيروت، وقد أعرب المشاركون في الاحتفالية التي تخللتها الدبكات الشعبية الكوردية، عن دعمهم وتأييدهم لقرار إجراء الاستفتاء، فيما حضر قسم […] أقراء المزيد من المصدر