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تحرش بطفلة فتم توقيفه في الصرفند

Posted by on September 18, 2017 0 Comment

اعلنت المديرية العامة لقوى الامـن الداخلي أنه وعند الساعة 17.30 من تاريخ 15/09/2017 وداخل محل سمانة في بلدة الصرفند، أقدم المدعو م. ك. ( مواليد عام 1952، لبناني) على التحرش بطفلة دون الخمس سنوات من عمرها، فشاهده أحد المواطنين الذي اتصل بشعبة المعلومات في قوى الأمن وأبلغ عن الحادثة. وعلى الفور، توجهت دورية من الشعبة […] أقراء المزيد من المصدر

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