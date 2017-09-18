تحريات لمعرفة مروّجي اللشائعات لزعزعة الاستقرار في لبنان

القاضي حمود كلف رئيس شعبة المعلومات إجراء التحقيق والتحريات لمعرفة مروّجي اللشائعات عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لزعزعة الاستقرار في لبنان. أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا […] أقراء المزيد من المصدر