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تحريات لمعرفة مروّجي اللشائعات لزعزعة الاستقرار في لبنان

Posted by on September 18, 2017 0 Comment

القاضي حمود كلف رئيس شعبة المعلومات إجراء التحقيق والتحريات لمعرفة مروّجي اللشائعات عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لزعزعة الاستقرار في لبنان. أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا […] أقراء المزيد من المصدر

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