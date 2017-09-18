صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: “قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 02/09/2017 لغاية 15/09/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل الآتي: – ستة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » توقيف 8 اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر والدخول والخروج بطريقة غير شرعية
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