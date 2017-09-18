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ضبط شبكة لبنانية سورية لتهريب العائلات السورية الى لبنان 

Posted by on September 18, 2017 0 Comment

ضبطت المديرية العامة لأمن الدولة إثر متابعة حثيثة، شبكة لبنانية سورية تقوم بتهريب مجموعات كبيرة من العائلات السورية إلى الداخل اللبناني عبر الحدود البقاعية، وأحيلت الرؤوس المدبرة للشبكة إلى القضاء، وهم: اللبناني م.خ من شبعا، والسوري أحمد.خ المقيم في الشويفات، بالإضافة إلى سيدة سورية تدعى ل.ع. بناء إلى إشارة المحامي العام الإستئنافي، أودع الموقوفون […] أقراء المزيد من المصدر

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