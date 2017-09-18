عاجل: إخلاء مجمعات في موسكو إثر بلاغات بوجود مواد متفجرة 

عاجل..وسائل إعلام روسية: إخلاء عدد من المجمعات التجارية في موسكو إثر بلاغات بوجود مواد متفجرة داخلها أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتعاجل: محاولة لاغتيال نتنياهو داخل مكتبهتقدم ماكرون ولوبان […] أقراء المزيد من المصدر
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