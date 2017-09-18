آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » عاجل: انفجار في  القامشلي و  سقوط ضحايا

عاجل: انفجار في  القامشلي و  سقوط ضحايا

Posted by on September 18, 2017 0 Comment

التلفزيون السوري: انفجار في مدينة القامشلي وأنباء عن سقوط ضحايا أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءﺧﻄﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .. ﺩﻭﻟﺔ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ .. ﻭﺳﻴﻨﺎﺀ ﻣﺼﺮﻳﺔ […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com