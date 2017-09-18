آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » ‏قتيل على اوتوستراد ⁧‫البترون‬⁩ 

‏قتيل على اوتوستراد ⁧‫البترون‬⁩ 

Posted by on September 18, 2017 0 Comment

‏قتيل نتيجة حادث صدم على اوتوستراد ⁧‫البترون‬⁩ باتجاه ⁧‫طرابلس‬⁩ و ⁧‫حركة المرور‬⁩ ناشطة في المحلة ‏⁧‫التحكم المروري‬⁩ أخبار قد تهمكﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺳﻠﺐ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡتوقيف مطلوب بجرم ترويج عملة مزيفةتوقيف ﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﺠﺮﻡ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ في جونية توقيف سورية رمت طفلتها الحديثة الولادة في مستوعب للنفايات في الدورةجريح نتيجة تصادم عند مفرق المنكوبين على اوتوستراد البداويتوقيف […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com