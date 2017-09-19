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حقائق المجرات.. اصطداماتها، أنواعها 

Posted by on September 19, 2017 0 Comment

تظهر في الصورة مجرة درب التبانة Milky Way بأذرعها الحلزونية، المكونة من النجوم العملاقة التي تضيء الغاز البين نجمي والغبار. تظهر الشمس في أحد أطراف الأذرع الحلزونية في منطقة تسمى مهماز أوريون Orion Spur. إن نظرت بعيدًا في سماء الليل باستعمال تليسكوب ورأيت أبعد مما يمكن أن تشاهده بالعين المجردة، فيمكنك أن ترى العديد من […] أقراء المزيد من المصدر

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