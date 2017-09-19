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عاجل: زلزال كبير بقوة 7.4 يضرب جنوب المكسيك

Posted by on September 19, 2017 0 Comment

عاجل: زلزال كبير بقوة 7.4 يضرب جنوب المكسيك أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتوفاة ملحم بركاتزلزال بقوة 4.7 بمقياس ريختر يضرب بنمافيديو: حادث اصطدام بين 40 سيارة قي ولاية إنديانا الاميركية‘البحث عن أم كلثوم’ أم البحث عن الذات في فينيسيانهائي كأس ديفيس… كرواتيا تتقدم على الأرجنتيننوال […] أقراء المزيد من المصدر

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