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عاجل: سقوط طائرة شراعية في السعودية

Posted by on September 19, 2017 0 Comment

عاجل: سقوط طائرة شراعية في عنيزة ، نتج عنه وفاة متدرب وإصابة آخر . أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءﺧﻄﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .. ﺩﻭﻟﺔ ﻏﺰﺓ […] أقراء المزيد من المصدر

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