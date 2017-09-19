عاجل.. مقتل 3 إسرائيليين فى حادث دهس بالقدس

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصرع 3 مستوطنين إسرائيليين، وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة فى حادث دهس وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم بمدينة القدس. وأضافت وسائل الإعلام أنه تم نقل المصابين بحالة حرجة إلى مستشفى “تال هشومير”. وتحقق الشرطة الإسرائيلية فى أسباب وملابسات الحادث، كما تم إغلاق شارع رقم 4 مكان الحادث بالاتجاهين […] أقراء المزيد من المصدر