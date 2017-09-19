عبوة مشبوهة في لندن وإخلاء المنطقة

أخلت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، سوق “ليدنهال” الواقع بالحي المالي في لندن، بسبب عبوة مشبوهة. وقالت الشرطة، ان عملية التفتيش لا تزال متواصلة، فيما تم وضع حواجز لمنع المارة بعد أن تم إخلاء السوق. ونصحت الشرطة البريطانية المواطنين بتجنب المنطقة مؤقتا. أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع […] أقراء المزيد من المصدر