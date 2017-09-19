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‏جنبلاط: الدوزنة الجديدة مع الحريري تشوبها ثغرات 

Posted by on September 19, 2017 0 Comment

‏جنبلاط عبر “تويتر”: اعترف بان الدوزنة الجديدة مع الحريري تشوبها ثغرات موضوعية حول بعض الملفات تأخذ لاحقا بعدا ذاتيا نحن بغنى عنه أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – […] أقراء المزيد من المصدر

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