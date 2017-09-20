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إيقاف 3 أعضاء كونغرس في نيويورك خالفوا القانون

Posted by on September 20, 2017 0 Comment

اعتقلت الشرطة الأمريكية 3 من أعضاء ديمقراطيين من الكونغرس، اليوم الأربعاء، إثر مخالفتهم للقانون، خلال مظاهرة احتجاجية في نيويورك. وأفادت شبكة “أي بي سي نيوز” الأمريكية أنّ الموقوفين الثلاثة من ولايات إلينوى، أريزونا ونيويورك. وشارك هؤلاء في مظاهرة قرب برج ترمب لمطالبة الكونغرس بإصدار قانون يحمي آلاف المهاجرين من الترحيل خارج أمريكا. وأضاف ذات المصدر، […] أقراء المزيد من المصدر

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