إيقاف 3 أعضاء كونغرس في نيويورك خالفوا القانون

اعتقلت الشرطة الأمريكية 3 من أعضاء ديمقراطيين من الكونغرس، اليوم الأربعاء، إثر مخالفتهم للقانون، خلال مظاهرة احتجاجية في نيويورك. وأفادت شبكة “أي بي سي نيوز” الأمريكية أنّ الموقوفين الثلاثة من ولايات إلينوى، أريزونا ونيويورك. وشارك هؤلاء في مظاهرة قرب برج ترمب لمطالبة الكونغرس بإصدار قانون يحمي آلاف المهاجرين من الترحيل خارج أمريكا. وأضاف ذات المصدر، […] أقراء المزيد من المصدر