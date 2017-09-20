الاتحاد العمالي: لانتخابات مبكرة وعدم الزيادة على الأقساط المدرسية

وطنية – عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وحضور الأعضاء، واكدت في بيان انه “في خضم النقاش حول الانتخابات النيابية العامة المقرر إجراؤها في شهر أيار 2018 وفي ظل المخاوف الواقعية لعدم تنفيذ هذا الاستحقاق في موعده الدستوري والقانوني، بعدما طارت الانتخابات الفرعية، وفي ظل الصفقات المتعددة والمبالغ الطائلة بحجة الانتخابات والبطاقات والتي تتراوح بين 60 مليون دولار إلى 180 مليون دولار واختراع بطاقات ممغنطة وبيومترية وسواها من أبواب الإنفاق بالتراضي والفساد المقونن وغير المقونن، وانطلاقا من حق اللبنانيين بممارسة حقهم الدستوري والديموقراطي بتجديد الحياة السياسية بعد تمديد لثلاث مرات، فإن هيئة المكتب تعلن تأييدها لموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لإجراء انتخابات مبكرة استجابة لحق اللبنانيين وتوفيرا للأموال الطائلة على خزينة الدولة والمكلف اللبناني”.

وهنأت الهيئة “موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومصالح مستقلة ومعلمين في المدارس الرسمية ومتقاعدين ومتعاقدين من جميع الفئات لحصولهم على حقهم في تصحيح أجورهم ورواتبهم وبدلات التقاعد من خلال إقرار سلسلة الرتب والرواتب”، مؤكدة “موقف الاتحاد الثابت من موضوع الضرائب لجهة رفضها أي ضريبة على الفئات المحدودة الدخل وزيادتها بشكل تصاعدي على أرباح البنوك والشركات المالية والتجارية الكبرى”، معلنة “فتح ملف تصحيح الأجور بدءا من دعوة وزير العمل لاجتماع لجنة المؤشر في أقراء المزيد من المصدر