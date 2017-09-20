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عاجل: ارتفاع عدد ضحايا زلزال المكسيك الى 224 قتيلا

Posted by on September 20, 2017 0 Comment

عاجل: ارتفاع عدد ضحايا زلزال المكسيك الى 224 قتيلا (رويترز). أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: محاولة لاغتيال نتنياهو داخل مكتبهعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتفيديو.. أمريكا تفرج عن مقطع فيديو لتجارب نووية سرية […] أقراء المزيد من المصدر

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