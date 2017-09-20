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عاجل:  الشرطة تطوق مركز ليفربول المالى بلندن 

Posted by on September 20, 2017 0 Comment

عاجل..مصادر بريطانية:قوات الشرطة تطوق مركز ليفربول المالى بلندن ..وتستدعى خبراء المتفجرات. أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءﺧﻄﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .. ﺩﻭﻟﺔ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ .. ﻭﺳﻴﻨﺎﺀ […] أقراء المزيد من المصدر

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