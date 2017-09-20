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عاجل: العثور على سيارة لمجموعات مسلحة في الهرمل

Posted by on September 20, 2017 0 Comment

داهمت قوة من المديرية العامة لامن الدولة في بعلبك الهرمل وبالتنسيق مع القضاء المختص ، بلدة عرسال، وعثرت على سياره نوع “كيا سيراتو” لون ابيض كانت تستخدمها احدى المجموعات المسلحة، وسلاح حربي (قناصه) . وخلال التحقيق تبين انه تم تبديل لون السيارة المذكورة من اللون الاسود الى الابيض ولا تزال التحقيقات جاريه باشراف القضاء. أخبار […] أقراء المزيد من المصدر

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