عاجل: العثور على سيارة لمجموعات مسلحة في الهرمل

داهمت قوة من المديرية العامة لامن الدولة في بعلبك الهرمل وبالتنسيق مع القضاء المختص ، بلدة عرسال، وعثرت على سياره نوع “كيا سيراتو” لون ابيض كانت تستخدمها احدى المجموعات المسلحة، وسلاح حربي (قناصه) . وخلال التحقيق تبين انه تم تبديل لون السيارة المذكورة من اللون الاسود الى الابيض ولا تزال التحقيقات جاريه باشراف القضاء. أخبار […] أقراء المزيد من المصدر