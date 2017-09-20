عاجل: القبض على سيدة قادمة من تركيا بمطار هيثرو بشبهة إرهابية

ألقت الشرطة البريطانية في مطار هيثرو بلندن، القبض على امرأة قادمة من تركيا، بعد “شبهة إرهابية”. واعتقلت السيدة صاحبة الـ22 عاما على يد شرطة مكافحة الإرهاب، في العاشرة من مساء الثلاثاء بتوقيت لندن. ولا تزال السيدة معتقلة بعد الاشتباه في انتمائها إلى منظمة محظورة، بموجب المادة 11 من قانون الإرهاب البريطاني. أخبار قد تهمكحفل استقبال […] أقراء المزيد من المصدر