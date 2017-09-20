عاجل: بدء جلسة المجلس الدستوري للنظر في الطعن بقانون الضرائب 

عاجل: بدء جلسة المجلس الدستوري بحضور 8 أعضاء للنظر في الطعن بقانون الضرائب المقدّم من 10 نواب أخبار قد تهمكاطلاق راشانا لاند آرت فيستيفال الخميسبرنامج احتفالات عيد مار شربل في بقاعكفراعاجل: مسلحو داعش يحتجزون 10 آلاف مدني في أحياء الموصلسامي الجميل الضرائب أقرت لتمويل الانتخابات وليس من اجل السلسلة وسنطعن بالقانونعاجل: غارة “إسرائيلية” على مواقع […] أقراء المزيد من المصدر