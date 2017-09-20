عاجل من سوريا: مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة 

عاجل من سوريا.. ناشطون: مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة بعد استهداف طيران النظام لمنزلهم في بلدة جرجناز بريف إدلب . أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهسامي الجميل الضرائب أقرت لتمويل الانتخابات وليس من اجل السلسلة وسنطعن بالقانونفلكيّة […] أقراء المزيد من المصدر