أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في الكورة، أن مفرزة استقصاء الشمال – فرع الكورة أوقفت المدعو (ع. ق.) لبناني الجنسية في منطقة ضهر العين، لتسبب دراجته الكبيرة التي لا تحمل اي لوحة باصدار أصوات مزعجة، وبعد اعتقاله تبين ان على المدعو احكام عدلية. أخبار قد تهمكﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺳﻠﺐ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡتوقيف مطلوب بجرم […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » مفرزة استقصاء الشمال أوقفت مطلوبا في ضهر العين
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