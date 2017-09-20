دعوة المسيحيين للإلتحاق بالأسد و حزب الله بحجة انهم ضمانة امام العنف دعوة مسمومة تؤدي الى هجرتنا و تجعل منا”حمير عرس”نريد حماية دولة – ألتقي مع كل مسيحي لا ينحني الا امام دولة القانون و مع كل سني يرفض الاستلحاق بايران او بالارهاب و كل شيعي حرّ من عقدة حزب الله و كل درزي شجاع […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » الاسود.. دعوة المسيحيين للإلتحاق بالأسد و حزب الله تجعل منا”حمير عرس”نريد حماية دولة
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