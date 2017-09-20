‏الاسود.. دعوة المسيحيين للإلتحاق بالأسد و حزب الله  تجعل منا”حمير عرس”‏نريد حماية دولة

‏دعوة المسيحيين للإلتحاق بالأسد و حزب الله بحجة انهم ضمانة امام العنف دعوة مسمومة تؤدي الى هجرتنا و تجعل منا”حمير عرس”‏نريد حماية دولة – ‏ألتقي مع كل مسيحي لا ينحني الا امام دولة القانون ‏و مع كل سني يرفض الاستلحاق بايران او بالارهاب ‏و كل شيعي حرّ من عقدة حزب الله ‏و كل درزي شجاع […] أقراء المزيد من المصدر