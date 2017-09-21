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توقيف لبناني معه مخدرات وسوري زرع محيط منزله بحشيشة الكيف 

Posted by on September 21, 2017 0 Comment

l أفادت مندوبة الوكالة الوطنية للاعلام في صيدا إيمان سلامة، ان دورية من المكتب الاقليمي لمكافحة المخدرات في الجنوب بإمرة، أوقفت عند مدخل مدينة صيدا اللبناني ابراهيم ع. المطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات، وضبطت بحوزته كمية من الحبوب المخدرة. كما ضبطت دورية في منطقة بنت جبيل تابعة لمكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الجنوب، شتولا […] أقراء المزيد من المصدر

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