عاجل: أكثر من 100 مفقود قبالة سواحل ليبيا بغرق قارب

عاجل.. وكالة الأنباء الفرنسية: أكثر من 100 مفقود قبالة سواحل ليبيا بعد غرق قارب أخبار قد تهمكﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﺎﻝ “ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ” .. ﺑﻌﺪ 100 ﻋﺎﻡبرنامج احتفالات عيد مار شربل في بقاعكفراعامل يعثر على 100 ألف دولار في تلفاز قديم .. ماذا فعل بها؟البيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس […] أقراء المزيد من المصدر