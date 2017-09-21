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عاجل: أكثر من 100 مفقود قبالة سواحل ليبيا بغرق قارب

Posted by on September 21, 2017 0 Comment

عاجل.. وكالة الأنباء الفرنسية: أكثر من 100 مفقود قبالة سواحل ليبيا بعد غرق قارب أخبار قد تهمكﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﺎﻝ “ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ” .. ﺑﻌﺪ 100 ﻋﺎﻡبرنامج احتفالات عيد مار شربل في بقاعكفراعامل يعثر على 100 ألف دولار في تلفاز قديم .. ماذا فعل بها؟البيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس […] أقراء المزيد من المصدر

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