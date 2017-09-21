عاجل: إصابة شخص بعملية إطلاق نار فى اسطنبول

أصيب شخص جراء إطلاق نار من قبل مجموعتين مسلحتين، تبادلوا عمليات إطلاق النار أمام محكمة فى اسطنبول، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم. وبحسب شبكة ” سبوتنيك” الروسية فقد تم تبادل إطلاق النار بين عصابتين مسلحتين، بعدما تورط أحد أفراد العصابات المسلحة فى قضية قتل داخل مقر محكمة “كاجلايان” فى إسطنبول. ومن جانبها نشرت الشرطة وحدات […] أقراء المزيد من المصدر