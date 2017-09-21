أصيب شخص جراء إطلاق نار من قبل مجموعتين مسلحتين، تبادلوا عمليات إطلاق النار أمام محكمة فى اسطنبول، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم. وبحسب شبكة ” سبوتنيك” الروسية فقد تم تبادل إطلاق النار بين عصابتين مسلحتين، بعدما تورط أحد أفراد العصابات المسلحة فى قضية قتل داخل مقر محكمة “كاجلايان” فى إسطنبول. ومن جانبها نشرت الشرطة وحدات […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » عاجل: إصابة شخص بعملية إطلاق نار فى اسطنبول
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