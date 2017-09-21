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عاجل: اشكال في عين الحلوة بسبب تركيب كاميرات مراقبة

Posted by on September 21, 2017 0 Comment

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام في صيدا ، ان إشكالا وقع داخل مخيم عين الحلوة، على حاجز لحركة “فتح” عند مدخل درب السيم، بين شبان من آل دحابرة وعناصر من قوات الأمن الوطني الفلسطيني، على خلفية تركيب كاميرات مراقبة، وتخلله اطلاق أعيرة نارية في الهواء، ولم يفد عن وقوع اصابات. أخبار قد تهمكالأمن العام: توقيف سوري […] أقراء المزيد من المصدر

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