عاجل: اشكال في عين الحلوة بسبب تركيب كاميرات مراقبة

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام في صيدا ، ان إشكالا وقع داخل مخيم عين الحلوة، على حاجز لحركة “فتح” عند مدخل درب السيم، بين شبان من آل دحابرة وعناصر من قوات الأمن الوطني الفلسطيني، على خلفية تركيب كاميرات مراقبة، وتخلله اطلاق أعيرة نارية في الهواء، ولم يفد عن وقوع اصابات. أخبار قد تهمكالأمن العام: توقيف سوري […] أقراء المزيد من المصدر