عاجل: قتيلة وجريحان تحت جسر كازينو لبنان

توفيت شابة وجرح شاب وشابة اخرى كانوا داخل السيارة، وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في الدفاع المدني التي إستعملت معدات الإنقاذ الخاصة. ونقلت القتيلة إلى مستشفى البوار الحكومي والجريحة إلى مستشفى المونسنيور قرطباوي في أدما لتلقي العلاج، فيما نقل الصليب الأحمر الجريح إلى أحد المستشفيات. أخبار قد تهمكﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺳﻠﺐ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡتوقيف […] أقراء المزيد من المصدر