عاجل من اندونيسيا: زلزال بقوة 5.7 د. يضرب جزيرة جاوة

اندونيسيا.. زلزال بقوة 5.7 درجة قبالة الساحل الشمالي لجزيرة جاوة قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا تحت سطح الماء بقوة 5.7 درجة وقع قبالة الساحل الشمالي لجزيرة جاوة في إندونيسيا الخميس 21 شتنبر. ووقع الزلزال، حسب الهيئة، على عمق 588 كيلومترا وعلى بعد 125 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة سورابايا في […] أقراء المزيد من المصدر