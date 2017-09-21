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عاجل من اندونيسيا: زلزال بقوة 5.7 د. يضرب جزيرة جاوة

Posted by on September 21, 2017 0 Comment

اندونيسيا.. زلزال بقوة 5.7 درجة قبالة الساحل الشمالي لجزيرة جاوة قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا تحت سطح الماء بقوة 5.7 درجة وقع قبالة الساحل الشمالي لجزيرة جاوة في إندونيسيا الخميس 21 شتنبر. ووقع الزلزال، حسب الهيئة، على عمق 588 كيلومترا وعلى بعد 125 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة سورابايا في […] أقراء المزيد من المصدر

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