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بدء جلسة المجلس الدستوري للنظر في الطعن بقانون الضرائب 

Posted by on September 22, 2017 0 Comment

بدء جلسة المجلس الدستوري للنظر في الطعن بقانون الضرائب بعد اكتمال النصاب أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءﺧﻄﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .. ﺩﻭﻟﺔ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ .. […] أقراء المزيد من المصدر

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