عاجل: ارتفاع جرحى إشكال جمهوري الانصار و النهضة في عين الحلوة إلى 6

ارتفع عدد الجرحى في الإشكال بين جمهوري “الأنصار” و”النهضة” في ملعب جهاد الوزير في عين الحلوة إلى 6. وكان الإشكال وقع عقب انتهاء المباراة ما أدى إلى إطلاق النار. وقد نقل الجرحى الى مستشفى “النداء الانساني” داخل المخيم للمعالجة، فيما نقل الجريح السادس خالد البحتي الى مستشفى الراعي في صيدا. أخبار قد تهمكتوقيف 3 اشخاص […] أقراء المزيد من المصدر