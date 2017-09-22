عاجل: الطيران الاسرائيلي يستهدف محيط مطار دمشق من الاجواء اللبنانية

عاجل: الطيران الاسرائيلي يستهدف محيط مطار دمشق الدولي من الاجواء اللبنانية. هزّت انفجارات متتالية محيط مطار دمشق الدولي، قرب العاصمة السورية دمشق، ليل الخميس – الجمعة، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف المنطقة. وذكر موقع “دمشق الآن”، المقرّب من النظام، أنّ “صاروخاً معادياً، مصدره قوات الاحتلال الإسرائيلي، سقط في محيط مطار دمشق، وأحدث عدّة انفجارات”، ولم يشر […] أقراء المزيد من المصدر
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