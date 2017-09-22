عاجل: المجلس الدستوري يصدر قراره بعد قليل

الـmtv: المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعن بقانون الضرائب بعد حوالى النصف ساعة من الآن أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناندخول 20 شاحنة محمّلة بعناصر مسلحين الى مخيم عين الحلوة من مناطق اخرىفيديو: تقرير ال “MTV” عن الانتخابات البلدية في البترون و كفرعبيدااحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي […] أقراء المزيد من المصدر