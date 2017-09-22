عاجل: توقيف سوري في برجا بجرم سرقة

قوى الامن الداخلي: شعبة المعلومات اوقفت في برجا م.س. (مواليد 1990 سوري) بجرم سرقة. أخبار قد تهمكتوقيف مطلوب بجرم ترويج عملة مزيفةوفاة تشاك بليزر الموقوف مدى الحياة بسبب فضيحة الفساد في الفيفاالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتسيدر نيوز/ عاجل: وفاة كارلوس ألبرتو قائد البرازيل الفائز بكأس العالمقتل شقيقه […] أقراء المزيد من المصدر
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