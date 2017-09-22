عاجل: جريح اثر اجتياح شاحنته محلا للادوات الزراعية في بدنايل

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن سقوط جريج، اثر اجتياح شاحنته محلا للادوات الزراعية في بدنايل، بعد فقدانه السيطرة عليها. وعلى الاثر، نقلت عناصر من الدفاع المدني الجريح إلى مستشفى تمنين. أخبار قد تهمكالأمن العام: توقيف سوري لإنتمائه الى داعش والقتال ضد الجيششعبة المعلومات توقف عصابة نشل وسرقة من داخل محلات في العاقبية والصرفندالقبض على عاملات […] أقراء المزيد من المصدر