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عاجل: جريح اثر اجتياح شاحنته محلا للادوات الزراعية في بدنايل

Posted by on September 22, 2017 0 Comment

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن سقوط جريج، اثر اجتياح شاحنته محلا للادوات الزراعية في بدنايل، بعد فقدانه السيطرة عليها. وعلى الاثر، نقلت عناصر من الدفاع المدني الجريح إلى مستشفى تمنين. أخبار قد تهمكالأمن العام: توقيف سوري لإنتمائه الى داعش والقتال ضد الجيششعبة المعلومات توقف عصابة نشل وسرقة من داخل محلات في العاقبية والصرفندالقبض على عاملات […] أقراء المزيد من المصدر

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