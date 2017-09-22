آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » عاجل من البحر الأسود: 4 قتلى و20 مفقودا في غرق زورق مهاجرين 

عاجل من البحر الأسود: 4 قتلى و20 مفقودا في غرق زورق مهاجرين 

Posted by on September 22, 2017 0 Comment

عاجل: 4 قتلى و20 مفقودا في غرق زورق مهاجرين في البحر الأسود قبالة تركيا (أ ف ب) أخبار قد تهمكﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﺎﻝ “ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ” .. ﺑﻌﺪ 100 ﻋﺎﻡ‏وداعا للمكيفات.. اختراع سيذهل العالمنتائج لعبة يومية yawmiyeh الخميس ١٨-٢-٢٠١٦دخول 20 شاحنة محمّلة بعناصر مسلحين الى مخيم عين الحلوة من مناطق اخرىفيديو.. سعوديون يحتفلون بزيارة ترامب […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com