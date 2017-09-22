عاجل من البحر الأسود: 4 قتلى و20 مفقودا في غرق زورق مهاجرين 

عاجل: 4 قتلى و20 مفقودا في غرق زورق مهاجرين في البحر الأسود قبالة تركيا (أ ف ب) أخبار قد تهمكﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﺎﻝ “ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ” .. ﺑﻌﺪ 100 ﻋﺎﻡ‏وداعا للمكيفات.. اختراع سيذهل العالمنتائج لعبة يومية yawmiyeh الخميس ١٨-٢-٢٠١٦دخول 20 شاحنة محمّلة بعناصر مسلحين الى مخيم عين الحلوة من مناطق اخرىفيديو.. سعوديون يحتفلون بزيارة ترامب […] أقراء المزيد من المصدر