عاجل من البحر الأسود: 4 قتلى و20 مفقودا في غرق زورق مهاجرين 

عاجل: 4 قتلى و20 مفقودا في غرق زورق مهاجرين في البحر الأسود قبالة تركيا (أ ف ب) أخبار قد تهمكﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﺎﻝ “ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ” .. ﺑﻌﺪ 100 ﻋﺎﻡوداعا للمكيفات.. اختراع سيذهل العالمنتائج لعبة يومية yawmiyeh الخميس ١٨-٢-٢٠١٦دخول 20 شاحنة محمّلة بعناصر مسلحين الى مخيم عين الحلوة من مناطق اخرىفيديو.. سعوديون يحتفلون بزيارة ترامب […] أقراء المزيد من المصدر
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