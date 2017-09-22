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عاجل من طرابلس: اعتصام ومطالبة بالإفراج عن الموقوفين الاسلاميين 

Posted by on September 22, 2017 0 Comment

اعتصمت عائلات الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية أمام سراي طرابلس، ورفعوا لافتات تطالب بإنصاف أبنائهم ورفع الظلم عنهم. ورددوا هتافات تدعوا للافراج عنهم، وسط إجراءات أمنية نفذتها عناصر قوى الأمن الداخلي أمام السراي وفي محيطه. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي […] أقراء المزيد من المصدر

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