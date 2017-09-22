التقت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، في مقر الاتحاد، وبحثت معه في آخر التطورات المتعلقة بقضية التثبيت ورواتب العمال.
وأوضحت، في بيان، ان “رئيس الاتحاد عرض للاتصالات التي أجراها مع المدير العام لكهرباء لبنان ومع إدارة دباس، وأكد بعد اتصالاته ضرورة عقد جلسة مع معالي وزير الخارجية المهندس جبران باسيل فور عودته من السفر للبحث في الحلول الجذرية لقضية المياومين”.
Home » إقتصاد » لجنة المياومين وجباة الاكراء زارت الاسمر وستنفذ اعتصاما رمزيا الثلثاء أمام شركة دباس
التقت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، في مقر الاتحاد، وبحثت معه في آخر التطورات المتعلقة بقضية التثبيت ورواتب العمال.
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