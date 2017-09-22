آخر الأخبار
Home » رياضة » مباشر مباراة الصفاقسي و الفتح الرباطي دوري نصف نهائي الكونفدرالية كأس الاتحاد الافريقي Club Sfaxien v Fus Rabat الجمعة 22-9-2017

مباشر مباراة الصفاقسي و الفتح الرباطي دوري نصف نهائي الكونفدرالية كأس الاتحاد الافريقي Club Sfaxien v Fus Rabat الجمعة 22-9-2017

Posted by on September 22, 2017 0 Comment

سنؤمن المباشر يلتقي فريق الصفاقسي التونسي مع نظيره الفتح الرباطي المغربي في تمام الساعة الثامنة مساء، على ملعب الطيب المهيري، ضمنمباشر مباراة الصفاقسي و الفتح الرباطي دوري نصف نهائي الكونفدرالية كأس الاتحاد الافريقي Club Sfaxien v Fus Rabat الجمعة 22-9-2017 مباريات الإياب للدور رئع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي “الكونفدرالية”. Club Sfaxien v Fus Rabat وفاز الفتح الرباطي على […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com