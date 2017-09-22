 مداه 2000 كم.. الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ “خرمشهر” الباليستي

عرضت قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، خلال استعراض عسكري في العاصمة طهران، أحدث صاروخ باليستي إيراني يدعى “خرمشهر” يصل مداه إلى 2000 كيلو متر. وقال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، في كلمة له خلال الاستعراض بمناسبة الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت العام 1980 واستمرت 8 سنوات:”نكشف اليوم […] أقراء المزيد من المصدر