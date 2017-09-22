آخر الأخبار
Home » أخبار العالم »  مداه 2000 كم.. الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ “خرمشهر” الباليستي

 مداه 2000 كم.. الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ “خرمشهر” الباليستي

Posted by on September 22, 2017 0 Comment

عرضت قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، خلال استعراض عسكري في العاصمة طهران، أحدث صاروخ باليستي إيراني يدعى “خرمشهر” يصل مداه إلى 2000 كيلو متر. وقال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، في كلمة له خلال الاستعراض بمناسبة الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت العام 1980 واستمرت 8 سنوات:”نكشف اليوم […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com