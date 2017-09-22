مقتدى الصدر… من «لاجئ» لإيران إلى مناوئ لها مسيرةٌ صاخبة في بلادٍ تَحْكُمُها… التناقضات

لم يغادر العراق “عيْن الحدث» في الشرق الأوسط منذ عقودٍ، ويستمرّ الصراع فيه وعليه في الصدارة. فبالرغم من اشتعال ساحاتٍ أخرى منذ أعوام، كما هو الحال في سورية واليمن وليبيا، فإن بلاد الرافدين لم تذهب الى “التقاعد» بل مضتْ الى أزماتٍ وحروبٍ لن تستريح قريباً. واحدة من أكثر القضايا الملتبسة في الواقع العراقي الصاخب هي […] أقراء المزيد من المصدر