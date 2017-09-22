نقابة الدواجن طالبت بحماية الانتاج الوطني: لرفع التعرفة الجمركية وتشديد الرقابة على الحدود منعا للتهريب

عقدت النقابة اللبنانية للدواجن مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة، حضره النقيب موسى فريجي ونائبه هيثم نوام والاعضاء ومزارعو دواجن من كافة المناطق، وطالبت النقابة بحماية انتاجها من لحوم الدواجن المستوردة لجهة الرسوم الجمركية.

وتلا فريجي بيانا طالب ب”اعتماد مبدأ حماية الإنتاج الوطني كمبدأ لا بد للحكومة والدولة إعتماده حيال القطاعات الإنتاجية من صناعية وزراعية، كما تفعل كل الدول حتى تلك التي ابتدعت سياسة العولمة حماية لمواطنيها وتوفيرا لفرص العمل والإستثمار في بلدها”.



كما طالبت ب:”رفع النسبة المئوية للتعرفة الجمركية والحد الأدنى للاستيفاء الجمركي للحم الدواجن ومقطعاته ولمصنعات لحوم الدواجن، تشديد الرقابة على الحدود البرية مع سوريا لمنع تهريب الفروج الحي والمذبوح والفيليه وبيض المائدة وبيض التفريخ وهذه مسؤولية كبرى تقع على عاتق السلطات الجمركية، منع إستيراد لحوم الدواجن المجلدة ومصنعات هذه اللحوم من الدول العربية كون منشئها غير عربي وكونها تدخل بطريقة الغش والإحتيال مستفيدة من إتفاقية المنطقة العربية الحرة”.وأشارت في الأسباب الموجبة، الى أنه “يعمل في قطاع الدواجن الآن 20 الف مواطن يعيلون 20 الف عائلة وباعتماد الحماية الجمركية سيرتفع عدد العاملين الى 30 الف مواطن في خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اعتماد الحماية الجديدة وهؤلاء سيعملون في مناطق إنتاجهم الزراعية”، لافتة الى أن “حجم قطاع الدواجن الحالي هو 500 مليون دولار وسوف يرتفع الى 650 مليون عن أقراء المزيد من المصدر