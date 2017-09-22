اعلنت نقابة المحامين في بيروت ، في بيان اليوم، انه “منذ ان امتنع المحامون عن حضور الجلسات أمام المحاكم والدوائر القضائية منذ 27 تموز 2017 إلتزاما منهم قرار نقابة المحامين، كانت الملاحظات التي سبق ان أبديت أمام المراجع ذات الصلة تسلك طريقها نحو الدرس نتيجة ثغرات عدة طاولت القانون رقم 45/2017 الذي نص على تعديل […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » نقابة المحامين أعلنت العودة إلى إستئناف حضور جلسات المحاكم بعد القرار التاريخي للمجلس الدستوري باعادة الحق الى أصحابه
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