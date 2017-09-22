‏زلزال المكسيك دمر كل شيء ما عدا تمثال مريم العذراء فاعتبرها الآلاف معجزة.. 

وقع الزلزال فانهارت الكنيسة ونجا وحده! صورة “مذهلة” من المكسيك تحظى بإعجاب الآلاف انتشرت صورة على موقع إنستغرام لـ”تمثال السيدة مريم العذراء” على نطاقٍ واسع، بعد أن التُقِطَت للتمثال وهو يقف بين حطام كنيسة. ونُشِرَت الصورة على الموقع الشهير يوم الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول، من قِبل مُصمِّم الأزياء إدغار ألفارو، والذي ربط الصورة بزلزالٍ بلغت قوته […] أقراء المزيد من المصدر