‏عاجل: اصابات بتصادم 3 سيارات على طريق‬⁩ ⁧‫بكفيا‬⁩ 

جريحان نتيجة تصادم بين 3 سيارات على طريق عام #قرنة_شهوان باتجاه بكفيا نقلا الى مستشفى سرحال للمعالجة و حركة المرور ناشطة التحكم المروري أخبار قد تهمكعاجل: أثينا ترفض طلب تركيا تسليمها 3 انقلابيين توقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمفيديو.. سعوديون يحتفلون بزيارة ترامب على طريقتهم الخاصةمسلح يحتجز 3 سعوديات ويطلق النار على الشرطة […] أقراء المزيد من المصدر
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