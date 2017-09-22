‏عاجل: اصابات بتصادم 3 سيارات على طريق‬⁩ ⁧‫بكفيا‬⁩ 

‏جريحان نتيجة تصادم بين 3 سيارات على طريق عام ⁧‫#قرنة_شهوان‬⁩ باتجاه ⁧‫بكفيا‬⁩ نقلا الى مستشفى سرحال للمعالجة و ⁧‫حركة المرور‬⁩ ناشطة ‏⁧‫التحكم المروري أخبار قد تهمكعاجل: أثينا ترفض طلب تركيا تسليمها 3 انقلابيين توقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمفيديو.. سعوديون يحتفلون بزيارة ترامب على طريقتهم الخاصةمسلح يحتجز 3 سعوديات ويطلق النار على الشرطة […] أقراء المزيد من المصدر